José Antonio Neme arremete duramente contra Sergio Rojas: "¡Conmigo no vas a jugar ni te vas a reír!"

En el último capítulo de Que Te Lo Digo, José Antonio Neme, arremetió duramente contra el conductor del programa, Sergio Rojas.

Todo esto, bajo el contexto de que el periodista de Zona Latina, acusara a Neme que supuestamente mantenía una deuda con la diseñadora Wendy Pozo.

Tal como señaló el panel del programa de farándula, todo sucedió luego de una sesión de fotos para la revista Sarah en el año 2023, donde el periodista de Mega se habría quedado con unas prendas que le fueron facilitadas para realizar las fotografías profesionales.

Tras escuchar los dichos de Sergio Rojas, Antonella Ríos, y Luis Sandoval, Neme no dudó en comunicarse con el espacio para aclarar el tema y desmentir la situación.

José Antonio, dijo de una forma bastante alterada de que todo lo que se estaba diciendo en el programa era mentira y lanzó sus dardos contra Rojas.

"¡Esto no se los voy a aguantar! ¡Que ustedes levanten una estupidez como esta, para ensuciar no tengo idea qué cosa,me parece una canallada, Sergio! ¡Y no te contesto nunca más una declaración! Esa portada fue hace tres años atrás y yo devolví esas prendas porque jamás en mi vida me he quedado con algo que no me corresponda. ¡Ustedes van a matar la farándula! ¡Y yo no me voy a prestar nunca más para tus estupideces! ¡¿Entendiste?! ¡Porque conmigo no vas a jugar ni te vas a reír como te has reído de toda la gente! ¡¿Me entendiste?!", señaló Neme.



"Una cosa es que tú seas un periodista con libertad de expresión y que corras los límites y otra es que hagas ridiculeces ¡Y te lo digo en tu cara! ¡O sea mañana yo voy a decir un rumor de que tú violaste a alguien ¿y entonces tú tienes que llamar y aclararlo en el matinal?! ¡No tienes ningún código ni un mínimo de ética periodística!", agregó José Antonio.

Luego, Neme acusó al comunicador de Zona Latina de no tener ni una sola prueba de lo que estaba hablando.

"¡Cómo se te ocurre que vas a manchar el nombre de una persona si no tienes ni una prueba! ¡Sigan haciendo chimuchina chica! ¡Sigan haciendo huevadas y se van a quedar siempre en la huevada pequeña! ¡No me huevís poh, Sergio!" , agregó el conductor muy molesto.

