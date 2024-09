Jorge Zabaleta y su amistad con Pancho Saavedra: "Es como mi Mane Swett del 2020"

Jorge Zabaleta se refirió a su amistad con Francisco 'Pancho' Saavedra, a días de estrenar la tercera temporada de su programa «Socios por el mundo» en Canal 13.

El nuevo ciclo del espacio de viajes estará en pantalla en el bloque prime de este domingo.

La dupla partirá su periplo en Filipinas, para luego seguir con Australia y más tarde arribar a África, en donde enfrentarán la repentina muerte del guía español, Toni Espadas.

Y el actor confesó que “me han ofrecido cosas solo y he dicho que no, a mí me gusta hacer programas con Francisco”.

Luego complementó diciendo que “yo me apoyo mucho en Francisco y él lo sabe; lo que hago, lo hago con él. De hecho, me han ofrecido cosas solo y he dicho que no, a mí me gusta hacer esto con Francisco, tengo un gran soporte y apoyo en él”, afirmando que “no se me ocurriría hacer un proyecto así, en televisión, sin él”, según consigna 13.cl.

Es tanta la complicidad de la dupla que el también locutor radial aseguró que “Francisco (Saavedra) es como mi Mane Swett del 2020”, en referencia a la actriz con la que protagonizó variadas teleseries como «Machos», «Brujas» y «Papi Ricky», entre otras.

(Imagen: 13.cl)

