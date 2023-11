Jorge y Skarleth formalizaron su relación en romántico momento con flores y anillo incluido en “Gran Hermano”

Un romántico momento se vivió la noche de este jueves en “Gran Hermano”, en medio de la visita de Diana Bolocco a la casa estudio donde se realiza el reality de Chilevisión, la que está ubicada en Buenos Aires, Argentina.

Todo se originó cuando la conductora del espacio de telerrealidad conversó con Jorge Aldoney y Skarleth Labra sobre la relación que ambos mantienen, momento que utilizó el MisterChile para formalizar el vínculo y pedirle pololeo a la integrante más joven del encierro.

“No me lo esperaba de esta forma, pero voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Estoy bastante nervioso; estas situaciones me ponen un poco nervioso. Creo que tengo hartas pelotas para otras cosas pero acá me tirita un poco la pera (sic)”, comenzado expresando el modelo.

“Primero que todo, creo que las cosas se dicen antes de que sucedan. Ambos estamos en placa; este sueño se puede terminar para uno o el otro este mismo domingo. Quiero darte las gracias. Creo que la frase dice que ‘detrás de un gran hombre siempre hay una mujer; una gran mujer’, pero la verdad es que tú siempre estuviste al lado mío”, añadió, asegurando que “has estado al lado mío estos cinco meses, tanto adentro como afuera, no tengo ninguna duda de que en el momento que estuviste adentro caminaste siempre a mi lado, cuando saliste siempre estuviste pendiente de mí, al igual que yo que te recordaba a cada momento, en cada esquina, en cada situación que se daba, con cualquier persona siempre te estaba nombrando”.

“Cuando volviste también volviste a estar a mi lado, te tengo que dar las gracias también porque gracias a ti yo estoy aquí. Si tú no hubieses vuelto, yo me hubiese ido y creo que eso lo saben todos. La última vez que te fuiste quedé destrozado”, continuó Aldoney con su relato.

“Creo que ese fue el momento en que me di cuenta que realmente estaba enamorado de ti; que no quería estar acá dentro si tú no estabas y que te amo, te amo hace mucho tiempo, desde que volviste nunca he podido dejar de pensar en ti”, confesó el MisterChile.

“Ayer le pedí pololeo y me dijo que sí”, concluyó el romántico momento, el que selló entregándole un ramo de flores y un anillo.

