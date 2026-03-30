Jorge Valdivia sorprende con lujoso regalo a su nueva polola: “A Daniela Aránguiz le gusta mucho también…”

Jorge Valdivia no se limitó en gastos para celebrar a su nueva polola, Priscilla “Titi” Armenakis, en el día de su cumpleaños, mostrando todo su amor.

El exfutbolista, quien actualmente espera el resultado de la investigación en su contra por denuncias de violación, había dado pistas de su romance hace algunos días. Su nueva pareja, periodista, separada y madre de cuatro hijos, habría iniciado un vínculo con el “Mago” hace más de tres meses tras conocerse por amigos en común, según informó la periodista Cecilia Gutiérrez.

Las redes sociales fueron testigo del festejo, que incluyó un encuentro en la casa de Valdivia, donde el exfutbolista quiso dejar claro que da lujos a su nueva conquista.

“Le regaló un punto de luz de Tiffany”, reveló Cecilia, dejando entrever que el detalle no fue menor.

El programa Plan Perfecto (CHV) informó que el collar tendría un valor cercano a 1,5 millones de pesos, un regalo al gusto de los amantes de la joyería de lujo.

Gutiérrez además recordó que no sería la primera vez que Valdivia recurre a Tiffany para sus regalos. “A la Daniela (Aránguiz) le gusta mucho Tiffany también”, dijo, sumando un condimento extra a la historia.

Recordemos que hace unos días, la exesposa de Jorge y madre de sus hijos, Daniela Aránguiz, reaccionó públicamente ante la noticia, mostrando aprobación.

“Por fin Jorge encontró una mujer que es madre de familia, que es estupenda, que es profesional, la encuentro regia. Sabe lo que es tener hijos, si tiene cuatro hijos. Estoy muy contenta, ojalá que podamos compartir en un asado”, aseguró Aránguiz en el programa Sígueme.

Entre polémicas judiciales y lujos en Tiffany, Jorge Valdivia parece decidido a mostrar que su vida amorosa no pasa desapercibida.

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