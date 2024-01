Jorge Valdivia se confiesa: “Estoy enamorado y feliz”

El futbolista Jorge “El Mago” Valdivia confesó que está en pareja, a través de una historia en instagram, esto tras ser acusado de haber “joteado” a una mujer, el pasado fin de semana.

“¿Hasta cuándo me arruinan? ¿Hasta cuándo inventan?. Déjenme en paz. No necesito jotearme a nadie. ¿Qué les importa a ustedes si tengo o no una relación?”, empezó diciendo el ex futbolista.

Tras esto llegó la confesión: "Estoy enamorado y feliz. No necesito jotearme a nadie, no lo necesito porque estoy feliz. Estoy ultra enamorado" aseguró.

“Déjenme disfrutar mi relación, déjenme en paz. No suban o fundamenten con historias o versiones antiguas. (…) Atravieso por el mejor momento de mi vida, enamorado hasta los huesos. Feliz y fiel. No necesito nada porque lo tengo todo“, concluyó.

Cabe mencionar que al "Mago" se le ha ligado con la diputada Maite Orsini,sin embargo, no se refirió a ella y ninguno de los dos han hecho pública su relación.



