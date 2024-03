Jorge Valdivia responde a fuertes acusaciones de Daniela Aránguiz con férrea defensa a Maite Orsini: “Inexplicable violencia”

El pasado fin de semana, Daniela Aránguiz lanzó sus dardos contra su ex esposo, el ex futbolista nacional Jorge “Mago” Valdivia, y su actual pareja, la diputada de Revolución Democrática Maite Orsini, a quien acusó incluso de maltratar verbalmente a sus hijos, mientras sobre el padre de sus hijos, aseguró que tendría a los menores “completamente abandonados”.

“Le tocaba con sus hijos y no es capaz de ir a buscarlos ni dejarlos a las actividades que ellos tienen. Los deja esperando y los tiene completamente abandonados”, fueron parte de los dichos de la actual participante del reality de Canal 13 “Tierra Brava”, añadiendo que “es una pena que los hombres castiguen a sus hijos por no aceptar a sus parejas, sobre todo cuando estas parejas han maltratado a sus hijos, como lo que pasó en este caso”.

“Me da mucha pena cómo se ríen de la gente, o que Maite haga tantas campañas con niños, siendo que maltrató verbalmente a los míos. Es una perra y ojalá nunca se cruce en mi camino”, añadió la ex panelista de “Zona de Estrellas” a través de una historia compartida en su cuenta personal e Instagram, la que posteriormente eliminó.

Esto motivó que fuera el propio comentarista deportivo quien realizara una declaración pública para referirse a las fuertes acusaciones, donde le respondió a su ex esposa. “Lamento tener que llevar a lo público aspectos de mi vida privada, pero no puedo permitir que se intente enlodar no sólo mi imagen pública sino principalmente mi relación con mis hijos. En el último tiempo he debido enfrentar una inexplicable violencia por rehacer mi vida de pareja, pero más grave aún es que se involucre a mis hijos en esto. Aclaro que jamás abandonaría ni expondría a mis hijos”, comenzó relatando Valdivia.

“Desde el tiempo que conozco a Maite he sido testigo de su compromiso con las infancias, su trabajo y trato con niños, niñas y adolescentes y mis hijos no han sido la excepción”, añadió sobre su actual pareja, asegurando que “su relación con ellos es sana, cordial y respetuosa. Las acusaciones en su contra son totalmente falsas, sin fundamentos e injustas para su persona. Espero sobre todo por el bien de mis hijos que este tipo de situaciones se detengan aquí”.

Quien también tuvo palabras para referirse a los dichos de Aránguiz fue la abogada del deportista, Claudia Rodríguez, quien señaló en conversación con ADN que “según el régimen comunicacional que está aprobado judicialmente, al padre no le correspondía estar a cargo de los niños el fin de semana del 15 al 17 de marzo”.

