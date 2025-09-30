Jorge Valdivia es acusado de hostigar a denunciante junto a Maite Orsini: "Comenzó a gritar de forma muy agresiva"

El exseleccionado nacional Jorge Valdivia, actualmente investigado por dos presuntos delitos de carácter sexual, podría ver complicada aún más su situación legal luego de ser acusado de quebrantar una orden de alejamiento vigente y hostigar a una de las mujeres que lo denunció.

Según informó T13, el hecho ocurrió el pasado 13 de septiembre en el sector de calle París con Londres, en el centro de Santiago. De acuerdo con el testimonio de la denunciante, Valdivia se habría presentado en el lugar a las 17:48 horas, acompañado presuntamente por la diputada Maite Orsini y otra mujer.

La supuesta víctima sostiene que la presencia del exfutbolista constituyó una acción intimidatoria, lo que podría configurar un incumplimiento de la medida cautelar impuesta por la justicia.

"Me percaté de la presencia de Jorge, quien venía en sentido contrario hacia mí en compañía de Maite Orsini, no generándose ningún tipo de interacción entre ambos", señaló la denunciante.

La denunciante sostiene que, cerca de las 19:15 horas, la tensión escaló cuando se encontraba junto a una amiga en un puesto de joyas del sector, donde en ese momento fue cuando vivió un episodio de amedrentamiento por parte de Jorge Valdivia, quien habría apuntado directamente hacia ella.

Bajo esta misma línea, en el testimonio de la denunciante relató que Valdivia la observó "de manera muy desafiante, encontrándose prácticamente frente a mi rostro, lo cual me dejó totalmente paralizada y con bastante temor, comenzando a gritar de forma muy agresiva y prepotente 'esta es la hueo... esta es la hueo...'".

Según la denuncia, Valdivia no respetó la distancia y le lanzó improperios. Parte del registro también capta cómo abandona el lugar junto a un grupo que supuestamente incluiría a Orsini.

MAITE ORSINI

Tras estas acusaciones, la diputada Maite Orsini no dudó en hablar y señaló que "jamás he estado en ese lugar. No estuve en ese lugar ni con esa persona, así que quiero desmentir tajantemente esto".

Ahora, el tribunal programó para el miércoles 1 de octubre la revisión de las medidas cautelares, donde existe la posibilidad que podría dictarse nuevamente prisión preventiva para el exfutbolista Jorge Valdivia.

PURANOTICIA