Jorge Valdivia en la mira: habría querido casarse con Maite Orsini mientras retomaba con Daniela Aránguiz y coqueteaba con Cony Capelli

Jorge Valdivia vuelve a quedar en el centro de la polémica tras una impactante revelación realizada por Luis Mateucci en el reality “El Internado”, de Mega. El argentino expuso detalles de un escenario amoroso que habría protagonizado el exjugador, marcado por relaciones simultáneas.

Según relató Mateucci, Valdivia habría intentado casarse con Maite Orsini, mientras buscaba retomar su relación con Daniela Aránguiz y, en paralelo, coqueteaba con Constanza Capelli.

Durante el programa, Mateucci fue consultado por su vínculo con Daniela Aránguiz y el rol que habría tenido Valdivia en esa historia. “Sí. (La relación) se cagó con el reality y las jugadas detrás. Ella venía de una relación de 25 años; el otro loco le dejaba la cagada. Él sí quería volver con ella. Le hacía la vida imposible”, afirmó.

El chico reality fue más allá y aseguró que el “Mago” sostenía conversaciones sentimentales con varias mujeres al mismo tiempo. “Él le escribía a la Orsini que se quería casar, a la Daniela que quería volver, y a la Cony Capelli que quería estar de novios”, señaló.

Mateucci recalcó que no se trata de rumores, sino de situaciones que presenció directamente. “Yo lo vi, no es que me lo contó Daniela. A la misma vez que le pedía pololeo a la Cony Capelli, se quería casar con Orsini y quería volver con Daniela”, aseguró.

Finalmente, defendió a Aránguiz y apuntó a Valdivia como principal responsable del desgaste emocional. “Yo por eso siempre la defendí; no digo que ella no tenga culpa, pero él le hizo de todo lo que quiso toda su vida y ella se lo aguantó por sus hijos”, cerró.

No es la primera vez que Jorge Valdivia se ve vinculado a conflictos sentimentales. Sin embargo, estas nuevas declaraciones lo sitúan nuevamente en la controversia, en medio de un complejo momento personal.

