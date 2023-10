Jorge Valdivia alza la voz ante comentarios de Daniela Aránguiz sobre eventual infidelidad: “Maite no es cornuda”

Días atrás, un nuevo capítulo se escribió sobre el conflicto amoroso entre Daniela Aránguiz, Jorge Valdivia y Maite Orsini, el que estuvo marcado por la primera abandonando el estudio de “Zona de Estrellas”, luego de que afirmaran que el ex futbolista le es infiel a la diputada, lo que desató la furia en la ex chica “Mekano”.

“Encuentro súper falta de respeto. Porque yo creo que si vas a hablar del papá de mis hijos, de cualquier cosa, tenga o no tenga que ver conmigo, me tienes que consultar a mí. Y no te voy negar nunca que lo hagas, pero esto es una falta de respeto conmigo”, expuso al aire Aránguiz al periodista Pablo Candia.

“Si tú vas a hablar del papá de mis hijos, si fue infiel, porque a mí no me interesa que sea o no infiel con la polola nueva que tenga, pero si tú vas a hablar del papá de mis hijos, cuéntamelo en secreto sin que seamos amigos, pero a mí no me hagas nunca más esto, y te lo digo delante de todo Chile”, aseguró.

“Te fuiste a dormir a mi casa en Brasil. Maite, dormiste en mis sábanas, te secaste el cuerpo con mis toallas y quizás ocupaste mis pijamas. Así que de que tú estás con Jorge, lo estás. Y ahora la cornuda eres tú”, añadió Aránguiz.

Ahora, quien decidió romper el silencio y alzar la voz fue justamente el comentarista deportivo, saliendo a responder a los rumores lanzados en el programa de espectáculos de Zona Latina, desmintiendo cualquier infidelidad hacia la diputada.

“Pasados los días y después de tantas nuevas conquistas que me sumaron y que Daniela haya tratado de cornuda a Maite, solo decir que no tengo nuevas conquistas y que Maite no es cornuda”, comenzó señalando Valdivia en una historia compartida en su cuenta personal de Instagram.

“Si cometí errores, ya están enterrados y consecuencias tuve suficientes. Solo te pido que dejes tranquilas a las personas que no pertenecen a tu mundo de chismes. Y a los portales, decirles que, si van a llamar a alguien cornuda, háganlo con seriedad, no sean básicos. Informen de verdad y respeten al público que los sigue”, añadió.

“Solo subo esta minúscula historia porque el tiempo me enseñó que es violento cuando tratan de cornuda a otra persona y peor cuando no lo es”, concluyó el ex futbolista nacional.

