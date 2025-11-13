Jorge Lorenzo, el inolvidable Capece de El Marginal, fallece a los 66 años

El mundo del espectáculo argentino está de luto. Se confirmó la muerte del querido actor Jorge Lorenzo, reconocido por su papel del temido gendarme Capece en la exitosa serie El Marginal. Tenía 66 años.

La noticia fue dada a conocer por la Asociación Argentina de Actores, que despidió al intérprete con un sentido mensaje en redes sociales. "Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento", expresaron desde el gremio.

Además, la institución destacó el compromiso y la pasión del artista con su profesión y con las causas sociales: el actor estaba afiliado “desde hace décadas y era un comprometido participante de nuestras movilizaciones y actividades en defensa de la cultura y los derechos”.

La noticia impactó profundamente a sus colegas y fanáticos, que no tardaron en llenar las redes con mensajes de cariño y despedida. En conversación con la revista argentina Pronto, su amiga Natalia Bocca entregó detalles sobre los difíciles últimos meses del actor: "Estaba internado desde septiembre por un problema cardíaco", el cual "se fue complicando con un tema respiratorio", relató.

Una vida dedicada al arte

Nacido el 23 de diciembre de 1958, Jorge Lorenzo fue un rostro querido y respetado dentro del ambiente artístico. Su talento lo llevó a trabajar tanto en teatro, cine y televisión, siendo parte de populares ficciones como Casi Ángeles, Somos Familia y Rincón de Luz.

Sin embargo, fue su imponente interpretación de Capece en El Marginal la que lo consagró ante el gran público. Su papel del sádico y despiadado gendarme de la cárcel de San Onofre se convirtió en uno de los más recordados de la serie.

Este éxito lo llevó a ser convocado nuevamente para “En el barro”, el spin-off de El Marginal, donde alcanzó a grabar su participación para la segunda temporada en 2024, dejando una última huella imborrable en la ficción argentina.

Hoy el mundo artístico lo despide con tristeza, pero también con gratitud, recordando a un actor apasionado, comprometido y dueño de un talento que trascendió la pantalla.

