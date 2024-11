Jorge Aldoney se baja del Mister World 2024 de Vietnam: ''Tomé la decisión a último momento''

El modelo chileno, y exparticipante de la primera temporada de Gran Hermano, Jorge Aldoney, anunció a través de su cuenta de Instagram su decisión de no participar en el certamen Mister World 2024, el cual se realizará en Vietnam. Todo esto a pocas horas de su programado viaje.



A través de sus historias de la red social mencionada, Aldoney, quien representaría a Chile en el concurso internacional, explicó los motivos de su sorpresiva renuncia:"Lo he pensado mucho, y tomé la decisión a último momento", expresó.



Además, añadió que "No me encuentro en buenas condiciones, no estoy al 100%", y agregó que "si yo saliera afuera a llamarme Jorge Aldoney solamente, lo podría hacer. Pero siento que el llamarme Chile afuera, merece mucho más y en estos momentos siento que no puedo hacerlo".



Jorge enfatizó que su decisión es "la más sana" para él. "Espero que lo entiendan, y les agradezco (...) Tomé la decisión hace media hora y el vuelo es a las 23:00. Espero que me perdonen y en verdad muchas gracias por todo", finalizó.

