Jordi Castell lanza explosiva acusación sobre conocido animador de la televisión chilena

El fotógrafo aseguró en TV+ que existiría un delicado caso que involucra a un "rostro", apuntando a presuntos problemas de adicciones y una situación que estaría siendo encubierta.
Una sorpresiva declaración realizó Jordi Castell durante su participación en el programa «Tal Cual», en canal TV+, donde abordó la supuesta existencia de temas que, a su juicio, no estarían siendo tratados en los espacios de farándula.
Mientras el espacio conducido por José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña abordaba temas sobre famosos que son "intocables", el fotógrafo dio a conocer una situación que impactó tanto a televidentes como a los presentes en el estudio.
“Los programas de farándula y los panelistas de farándula están, no sé si muteados o censurados, pero están entre ellos agarrándose unos con otros, cuando en el fondo hay problemas más graves, de canales grandes –porque no voy a decir qué canal–, de animadores que están en una situación bastante atractiva para poder hablarlo, incluso en programas de farándula de este canal”, señaló.
Consultado por los motivos por lo que esto no se dice o no se investiga en los espacios de farándula de nuestro país, Castell sostuvo que "creo que hay situaciones legales en las que ningún canal se va a querer meter", agregando que se trataría de alguien que “está involucrado con menores de edad, con excesos de drogas”.
Asimismo, lanzó que esta persona tiene conflictos “con adicciones que están siendo peligrosas para su entorno”, y complementó su respuesta manifestando que “hay gente encubriendo una situación que es muy delicada, de alguien que tiene mucha visibilidad en la televisión en este minuto”.
