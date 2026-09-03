Jordhy Thompson enfrenta nueva polémica tras acusaciones de infidelidad a pocos meses de su matrimonio

Una nueva y compleja controversia vuelve a involucrar al futbolista chileno Jordhy Thompson. A pocos meses de haber contraído matrimonio en Chile con Camila Sepúlveda, el deportista enfrenta acusaciones de haber mantenido una relación paralela mientras permanecía casado.

La situación se produce luego de la cuestionada reconciliación entre Thompson y Sepúlveda, marcada por episodios de violencia intrafamiliar y una causa por femicidio frustrado en 2023.

La nueva polémica surgió luego de que una mujer identificada como Marlen asegurara haber mantenido una aventura con el futbolista. Según su versión, Thompson le habría señalado que se encontraba en proceso de separación e incluso le habría hablado de proyectos a futuro junto a ella.

La filtración inicial fue difundida por el creador de contenido Danilo 21 y posteriormente respaldada por publicaciones realizadas por la propia involucrada, quien compartió historias de Instagram y una fotografía junto al deportista frente a un espejo.

ACUSACIONES DE MARLEN

A través de sus redes sociales, Marlen defendió su versión y aseguró que Thompson le había mostrado una supuesta soltería, además de contarle sobre sus conflictos con Camila Sepúlveda. "Jamás voy a permitir que un hombre me trate mal ni en esta ni en otra vida, en mi defensa él siempre dijo y demostró su 'SOLTERÍA', si yo me di el tiempo de conocerlo fue porque siempre me mostró peleas y pidiéndole el divorcio a Camila", sostuvo.

La mujer también respondió a quienes cuestionaron sus declaraciones y negó que su intención fuera buscar exposición mediática. "¿Qué no me conoce dice? ¿Que alucino? ¿Que quiero solo farándula? Por favorrrrr, me pedías que me dejara de cuidar para tener un hijo conmigo", afirmó.

En medio de la controversia, Marlen además lanzó una nueva acusación contra el futbolista, apuntando a que sus supuestas infidelidades no se limitarían a Chile. "Jamás he permitido que un hombre hable mal de mí, me trate mal o amenace JAMÁS LO PERMITIRÉ y si te vas a defender también cuenta que así como te cagaste a la Camila en Chile, también lo haces en Rusia o me equivoco?", señaló.

Finalmente, la mujer dejó una advertencia respecto de lo que pudiera ocurrir tras la exposición pública del caso: "Y lo que de aquí en adelante me pase ya saben ¡el responsable!".

REACCIÓN DE CAMILA SEPÚLVEDA

Tras la viralización de las acusaciones y de las publicaciones que apuntaban a que Thompson habría ocultado su situación sentimental, Camila Sepúlveda rompió el silencio a través de sus redes sociales.

La influencer confirmó el impacto que tuvo la situación y expresó su estado de ánimo mediante una historia de Instagram. "También estoy en shock", escribió sobre un fondo negro.

Posteriormente, Sepúlveda compartió una fotografía junto a sus hijos y agregó: "Los tengo a ustedes y eso es suficiente".

El caso ha provocado una ola de críticas contra el futbolista en redes sociales, sumando un nuevo episodio a la convulsionada trayectoria personal de Thompson, quien actualmente desarrolla su carrera en el extranjero.

PURANOTICIA