Jonathan Bailey se corona como el hombre más sexy del mundo de 2025: marca historia como el primer actor homosexual en llevarse este título

Este lunes, la revista People desató un verdadero revuelo con su nueva portada: Jonathan Bailey, el guapo actor británico de 37 años, fue elegido como el hombre más sexy del planeta en 2025, y las redes ya están ardiendo.

"¡Jonathan Bailey es el hombre más sexy del mundo según la revista PEOPLE en 2025! Rebosante de encanto, ingenio y una belleza casi injusta, no es de extrañar que el actor de «Wicked: For Good» nos haya conquistado al instante", señaló la revista en Instagram.

Bailey, que robó suspiros en 2020 con su papel como el elegante Lord Anthony Bridgerton en la exitosa serie de Netflix Bridgerton, se ha consolidado como uno de los rostros más deseados de Hollywood. Además, su talento ha brillado en producciones como Wicked y Jurassic World.

Pero el reconocimiento de People no solo celebra su atractivo físico: Bailey marca historia como el primer actor abiertamente gay en llevarse este codiciado título, lo que muchos han interpretado como un potente mensaje de representación dentro de la industria.

"Es un gran honor. Obviamente, me siento increíblemente halagado. Y es totalmente absurdo jaja. Ha sido un secreto, así que estoy muy emocionado de que mis amigos y familiares se enteren", señaló el actor.

Entre halagos, memes y comentarios encendidos en redes, algunos usuarios ya lo coronan como un ícono moderno, mientras otros cuestionan si realmente era “el más sexy del mundo”. Lo cierto es que, polémicas aparte, Jonathan Bailey acaba de consolidarse como el galán del momento.

PURANOTICIA