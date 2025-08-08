John Travolta regresó a Chile: el actor fue visto en un restaurante del sector oriente de Santiago

El reconocido actor estadounidense, John Travolta, regresó a Chile a un año de su última visita, para tomar unas merecidas vacaciones.

Recordemos que en agosto del año pasado, el intérprete visitó Rapa Nui, donde lució el clásico collar de flores de la isla.

El protagonista de "Grease" fue visto en la Peluquería Francesa del barrio Yungay, donde fue atendido por uno de los barberos del lugar.

También, la periodista de espectáculos, Cecilia Gutiérrez, compartió unas imágenes del intérprete cenando en un restaurante del sector oriente de Santiago.

"Fallamos como país... no puede ser que John Travolta esté comiendo solo en un restaurante de Las Condes", señaló la panelista de Primer Plano en sus historias de Instagram.

Luego, la comunicadora detalló que el artista pidió "pollo naranja, arroz, sopa wantan y spring rolls teriyaki. Y para tomar, agua".

Además, en el programa "Sin Editar" de Pamela Díaz, el actor chileno Jorge López reveló que se había topado con Travolta en un hotel en la capital.

"Ayer, cuando venía llegando del meet con los clientes, llegamos al hotel y adivina con quién me encontré... Es una referencia en mi vida como actor, o sea "Grease". ¡John Travolta! Anda con su hijo, me lo encontré face to face", señaló López.

PURANOTICIA