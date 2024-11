John Krasinski es elegido como el ''hombre vivo más sexy del 2024''

El actor estadounidense, John Krasinski, conocido por la serie ''The Office'', figura en la portada de la revista People, ya que fue nombrado ''el hombre vivo más sexy del 2024''.

Según la publicación de la revista americana, Krasinki no estaba muy seguro de qué pensar cuando se enteró de esta gran sorpresa.

"En realidad, me quedé sin palabras de inmediato. No se me ocurrió nada", expresó el actor. "Tal vez me estén tomando el pelo. No es así como me suelo despertar, pensando: '¿Será este el día en que me pedirán que sea el hombre vivo más sexy?'.

Todos los años, desde 1985 hasta el día de hoy, la revista norteamericana elige al ''hombre vivo más sexy del mundo'', título que con anterioridad ha otorgado al cantante John Legend y a los actores Michael B. Jordan, Denzel Washington o Idris Elba, entre otros.

Sobre la vida de Krasinski