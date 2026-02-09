Joe Vasconcellos reina en las radios chilenas y deja atrás a toda la competencia: “Infinitamente agradecido”

Joe Vasconcellos sigue demostrando que en Chile nadie mueve más radios que él. La Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) reveló el ranking de las canciones nacionales más sonadas durante el año 2025, y, como era de esperar, el cantautor brasileño-chileno volvió a quedarse con la cima.

Su clásico de 1995, Las Seis, fue programado 14.571 veces, superando por amplio margen a cualquier competidor actual. Entre la nostalgia y la celebración, Vasconcellos no se guardó nada.



"Lo primero que se me viene a la mente es agradecer a Coquimbo por la inspiración; a Hernán Gallardo, el pirata eterno; a Patricio Zúñiga, Tommy Rey, por haber marcado este camino con su voz, su estilo, su elegancia. Yo creo que este fue un homenaje a nosotros mismos, y me llena de alegría, estoy infinitamente agradecido a todos", declaró el músico, dejando en claro que esta corona es tanto suya como de toda una generación.

Detrás de él, Los Bunkers se quedaron con el segundo lugar gracias a “Bailando Solo” (11.956 programaciones), mientras que “Por la carretera” de Los Vásquez, lanzado recién en 2025, logró un tercer puesto con 11.684 reproducciones, demostrando que la música chilena no deja de renovarse.

El top 5 lo completan Tattoo del Grupo Zúmbale Primo y Tren al Sur de Los Prisioneros, dos clásicos que siguen resistiendo con el paso del tiempo y que confirman que las radios chilenas todavía apuestan por los hits nacionales.

El listado completo muestra un panorama interesante: mezclando clásicos de siempre, hits modernos y colaboraciones que buscan mantener viva la diversidad musical chilena. Desde Mon Laferte hasta La Ley, la SCD revela que, aunque cambien las modas, los nombres grandes nunca dejan de sonar.



Las 25 canciones chilenas más tocadas en 2025 según la SCD

Las Seis - Joe Vasconcellos - 14571 Bailando Solo - Los Bunkers - 11956 Por La Carretera - Los Vásquez - 11684 Tattoo - Grupo Zúmbale Primo - 11595 Tren Al Sur - Los Prisioneros - 11334 Que Te Vaya Bien - Santa Feria Ft Zumbale Primo - 11213 Llueve Sobre La Ciudad - Los Bunkers - 10028 Doble Opuesto - La Ley - 9666 Estrechez De Corazón - Los Prisioneros - 8416 Me Gusta Todo De Ti - Noche De Brujas - 8371 Mi Casa En El Árbol - Jorge González - 8263 Tu Falta De Querer - Mon Laferte - 8043 Hay Un Límite - Aleste - 8001 Juana María - Los Vásquez - 7687 Ponte Lokita - Katteyes, Kidd Voodoo - 7518 El Duelo - La Ley - 7461 Locos Rayados - Álvaro Scaramelli - 7448 Esperando Nada - Nicole - 7331 Enamorado De Ti - Glup! - 7247 Amárrame Feat. Juanes - Mon Laferte - 7236 Mágico - Joe Vasconcellos - 6900 Dame Luz - Nicole - 6897 Día Cero - La Ley - 6841 Tejedores De Ilusion - La Ley - 6840 Al Ritmo Del Tigre - Los Dinos De Chile - 6753

