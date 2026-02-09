Joe Vasconcellos reina en las radios chilenas y deja atrás a toda la competencia: “Infinitamente agradecido”

Con Las Seis como hit indiscutido, el cantautor brasileño-chileno se lleva el primer puesto del ranking SCD 2025, mientras Los Bunkers, Los Vásquez y Los Prisioneros demuestran que la música chilena sigue sonando fuerte en todos los rincones del país.
Joe Vasconcellos sigue demostrando que en Chile nadie mueve más radios que él. La Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) reveló el ranking de las canciones nacionales más sonadas durante el año 2025, y, como era de esperar, el cantautor brasileño-chileno volvió a quedarse con la cima.
Su clásico de 1995, Las Seis, fue programado 14.571 veces, superando por amplio margen a cualquier competidor actual. Entre la nostalgia y la celebración, Vasconcellos no se guardó nada.
"Lo primero que se me viene a la mente es agradecer a Coquimbo por la inspiración; a Hernán Gallardo, el pirata eterno; a Patricio Zúñiga, Tommy Rey, por haber marcado este camino con su voz, su estilo, su elegancia. Yo creo que este fue un homenaje a nosotros mismos, y me llena de alegría, estoy infinitamente agradecido a todos", declaró el músico, dejando en claro que esta corona es tanto suya como de toda una generación.
Detrás de él, Los Bunkers se quedaron con el segundo lugar gracias a “Bailando Solo” (11.956 programaciones), mientras que “Por la carretera” de Los Vásquez, lanzado recién en 2025, logró un tercer puesto con 11.684 reproducciones, demostrando que la música chilena no deja de renovarse.
El top 5 lo completan Tattoo del Grupo Zúmbale Primo y Tren al Sur de Los Prisioneros, dos clásicos que siguen resistiendo con el paso del tiempo y que confirman que las radios chilenas todavía apuestan por los hits nacionales.
El listado completo muestra un panorama interesante: mezclando clásicos de siempre, hits modernos y colaboraciones que buscan mantener viva la diversidad musical chilena. Desde Mon Laferte hasta La Ley, la SCD revela que, aunque cambien las modas, los nombres grandes nunca dejan de sonar.
Las 25 canciones chilenas más tocadas en 2025 según la SCD
