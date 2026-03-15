Joaquina brilló en Lollapalooza Chile 2026 y confirmó su meteórico ascenso

La cantautora venezolana Joaquina se presentó este domingo en Lollapalooza Chile 2026, donde se subió al Banco de Chile Stage para mostrar parte de su repertorio ante el público del festival.

La joven artista, que en los últimos años ha experimentado un rápido crecimiento en su carrera musical, ofreció un show de 45 minutos en el que repasó algunas de sus canciones más conocidas y material de su más reciente trabajo.

Su presentación llegó en un momento clave de su trayectoria, marcada por el reconocimiento internacional que ha recibido desde sus primeros lanzamientos.

En 2023, Joaquina presentó el proyecto Los mejores años (notas de diario), trabajo que le permitió obtener el Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista con apenas 19 años.



Sin embargo, la cantante ha dejado claro que los premios no representan un punto final en su carrera.

“Al final, creo que los premios son algo tan increíbles por la ventana que son, pero no significan una meta cumplida”, señaló en conversación con Culto.

Tras ese reconocimiento, la artista lanzó su álbum debut “Al romper la burbuja”, un proyecto de 14 canciones en el que trabajó durante cerca de dos años.

El disco también marcó otro hito en su carrera, ya que la convirtió en la artista más joven en ser nominada a Álbum del Año en los Latin Grammy.

Para Joaquina, ese reconocimiento fue inesperado, pero también muy significativo dentro de su crecimiento como artista.

“Fue muy inesperado que haya estado ahí al lado de artistas tan increíbles, o sea los más grandes de la industria. Para mí ya es sinónimo de haber ganado”, explicó.

Con ese respaldo internacional, su presentación en Lollapalooza Chile representó una nueva oportunidad para acercarse a públicos masivos y mostrar la identidad musical que ha construido en sus primeros años de carrera.

De cara a su show en el festival, la cantante explicó que su objetivo era ofrecer una muestra representativa de su propuesta artística.

“Lo estamos armando de manera en la que se muestre bien quién soy en 45 minutos. Que se tome un bocadito de lo que soy y que me puedan seguir después”, comentó.

La presentación de Joaquina se convirtió así en una de las actuaciones destacadas de la jornada dominical del festival, consolidando su crecimiento dentro de la escena pop latinoamericana.

PURANOTICIA