Joaquín Méndez anuncia el nacimiento de su hijo Valentino y comparte emotivo mensaje

Joaquín Méndez confirmó el nacimiento de su primer hijo, Valentino, fruto de su relación con la odontóloga Amanda Martínez. A través de su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 2,5 millones de seguidores, el animador compartió una serie de fotografías familiares y un extenso y emotivo mensaje dedicado a su primogénito.

En la publicación, el argentino destacó la fortaleza de su pareja durante el parto. “Tenés una mamá que resiste todo, es una superheroína. En cuclillas te sacó, cuatro pujadas y estabas afuera”, relató, detallando el especial momento. Con su característico humor, agregó: “Tu papá solo se puso detrás de ella y la sostenía, vaya aporte”.

El comunicador también confesó que logró enfrentar uno de sus grandes temores. “Lo importante es que vencí mis miedos, no me desmayé, pero bueno, lo importante es que ahora miro a tu mamá más enamorado que nunca, es una guerrera del Olimpo”, escribió, evidenciando la admiración que siente por Amanda tras la experiencia.

Fiel a su estilo distendido, Méndez hizo además un mea culpa respecto a antiguos deseos familiares. “Dije que quería 11 (hijos), ahora creo que estamos bien contigo. Bueno, no sé, uno nunca sabe. Bueno, dejo de escribir porque ya estoy diciendo tonterías. Vamos, Valentino”, cerró emocionado.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño por parte de amigos, familiares y figuras del espectáculo. Entre quienes reaccionaron estuvieron Luis Mateucci, Tita Ureta, Rodrigo Gallina, Michelle Adam y Camila Nash, además de otros rostros conocidos.

Karina León, pareja de Rodrigo Gallina, comentó con emoción: “Me emociona verlos. No dudo la hermosa familia que será y que ya son. Felicidades, papitos”.

Cabe recordar que fue en agosto cuando el rostro de Mega anunció que se convertiría en padre por primera vez. Semanas antes del nacimiento, la pareja había compartido con sus seguidores un íntimo proyecto: comenzaron a escribir un libro con recuerdos y reflexiones sobre el inicio de su historia familiar.

En un registro que publicaron en redes sociales, Amanda leyó parte de una carta escrita por Joaquín: “Ya falta poco para conocerte y te escribo porque hoy arreglamos tu cuarto juntos”, expresó, visiblemente emocionada. Por su parte, el animador explicó: “Le estamos escribiendo un libro a Valentino, día por día. Primer día, le mandé una carta gigante”.

También revelaron la historia detrás del nombre de su hijo. Entre risas, Amanda contó: “Pensamos varios nombres para ti. El primero siempre fue Thor, pero nadie me dejó ponerte ese nombre”. Finalmente, tras barajar alternativas como Máximo, Fiorella y Luna, la pareja optó por Valentino.

Junto a ese tierno registro, Méndez escribió: “Aquí escribiendo las memorias de cómo fue tu nombre, los primeros pasos de nuestra historia. No tenemos la receta perfecta, ¡pero siempre con amor!”, una frase que hoy cobra aún más sentido con la llegada de su hijo, un hito que, sin duda, marcará para siempre la vida de ambos.

PURANOTICIA