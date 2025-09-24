Jimmy Kimmel vuelve a su programa tras polémica por Charlie Kirk: “Nunca quise restarle importancia a su asesinato”

Jimmy Kimmel regresó con su late show de la ABC, tras una semana de "suspensión indefinida" por sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk. Y en un emotivo monólogo afirmó que nunca fue su intención "quitar importancia" al asesinato del activista conservador.

Además, calificó de "antiestadounidenses" los ataques del Gobierno de Donald Trump contra la libertad de expresión y denunció amenazas y chantajes de la Casa Blanca a los medios de comunicación. "Nuestro líder celebra que los estadounidenses pierdan su sustento porque no puede soportar una broma", aseveró.

En el inicio de su monólogo, Kimmell expresó su gratitud a todos sus "amigos" y colegas de profesión como Jimmy Fallon, Stephen Colbert, Jon Stewart o Seth Meyers, y a toda la gente que le ha mostrado apoyo durante estos "seis días".

"Nunca lo olvidaré", afirmó, señalando también que el gran agradecimiento es para aquellos que no están de acuerdo con lo que se dice en el programa pero que, aún así, defienden su derecho a decir lo que quiera "de todas formas".

"Si te gusto, te gusto y si no, no. No me hago ilusiones de cambiar la opinión de nadie, pero quiero dejar algo claro, porque es importante para mí como ser humano, y es que entiendan que nunca fue mi intención restarle importancia al asesinato de un joven. No creo que haya nada gracioso en ello", afirmó Kimmel, visiblemente emocionado, quien no pudo contener las lágrimas.

"Entiendo que para algunos pudo ser inoportuno o poco claro, o tal vez ambas cosas, y para quienes creen que señalé a alguien, entiendo por qué están molestos. Si la situación fuera al revés, es muy probable que me hubiera sentido igual", afirmó el presentador.

También recordó que el día del asesinato puso "un mensaje en Instagram mandando mis condolencias a su familia" y, aunque no se disculpó directamente por sus comentarios sobre Kirk, sí los matizó afirmando que "el asesino que disparó a Charlie Kirk no representa a nadie".

