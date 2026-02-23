Jesse & Joy y su amor por Chile y el Festival de Viña: "Sentimos mariposas en la guatita po"

El dúo mexicano conformado por los hermanos Jesse & Joy reflexionó acerca de su tercera presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde se subirán a escena este martes 24 de febrero, compartiendo con el k-pop de NMIXX.

Jesse comenzó haciendo un repaso por sus presentación en la Quinta Vergara, recordando que la primera vez estuvo marcada por la muerte reciente de su padre, y que la segunda vez llegaron a presentarse con más madurez musical y personal.

"Como muchas cosas en la vida, viene la madurez. Uno aprende a poner límites cada vez más sanos. Eso lo hemos aprendido no solo en lo laboral, sino también en lo personal", expuso Joy ante los medios de comunicación acreditados.

También se refirieron al cariño que sienten por el público chileno, indicando que "la conexión que tenemos con Chile siempre ha sido muy bonita, muy estrecha. Después de casa, es de los lugares donde nos hicieron sentir en hogar desde el principio".

"Yo creo que en otra vida fuimos chilenos", lanzó Jesse, quien agregó que "cada vez que vemos Chile en el calendario sentimos mariposas en la guatita po”.

Finalmente, el dúo de música romántica y pop se refirió a la situación de extrema violencia que enfrenta su país tras la muerte del capo del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

“Nos sentimos como ciudadanos del mundo. Cuánto quisiéramos más paz en el mundo entero. El mensaje más poderoso que podemos dar es el de amor, de esperanza”, dijo Joy, mientras Jesse cerró el mensaje diciendo que "y si el amor se considera un mensaje político, es lo que daremos".

PURANOTICIA