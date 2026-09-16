Jesse Huerta anuncia receso de Jesse & Joy para priorizar su salud emocional: fechas en Chile se mantienen

Tras más de dos décadas de trayectoria y éxito internacional con canciones como "¡Corre!" y "Espacio sideral", el dúo mexicano Jesse & Joy atraviesa un punto de inflexión. Jesse Huerta anunció, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, que se tomará un receso de las actividades del proyecto para priorizar su salud emocional, su bienestar personal y el tiempo junto a su familia.

"He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito", expresó el músico, quien explicó que la decisión responde a la necesidad de cambiar el ritmo de vida que ha mantenido durante los últimos años.

"Esta decisión nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional", agregó, enfatizando que busca "vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos y permitirme seguir creciendo, creando y explorando nuevos caminos".

Pese a este anuncio, Huerta destacó la importancia que Jesse & Joy ha tenido en su vida y dedicó un mensaje especial a su hermana y compañera de escenario.

"A mi hermana, gracias por los buenos recuerdos y por dejarme acompañar una de las voces más hermosas del planeta con mis manos, nuestras canciones, mis frecuencias, melodías y mi voz".

FECHAS EN CHILE SE MANTIENEN

El anuncio no contempla una cancelación inmediata de la agenda de Jesse & Joy. De acuerdo con lo informado por Huerta, el artista cumplirá con los compromisos previamente adquiridos antes de comenzar su período de descanso.

"Fiel a mi compromiso, profesionalismo y ética de trabajo", cumplirá "con todas las fechas y compromisos anunciados de Jesse & Joy hasta el 17 de noviembre en Londres, Inglaterra".

De esta manera, las presentaciones programadas en Chile para el 29 y 30 de septiembre en el Movistar Arena se mantienen vigentes.

Los conciertos en el país se convertirán así en una de las próximas oportunidades para que el público pueda ver a Jesse & Joy juntos sobre el escenario antes del inicio de la pausa anunciada por Huerta, cuyo período de duración no ha sido especificado.

PURANOTICIA