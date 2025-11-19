Jere Klein otra vez en el ojo del huracán: quedó con arresto domiciliario nocturno tras ser detenido por microtráfico

El cantante urbano fue detenido con drogas, dinero en efectivo y sin licencia de conducir. Tras su formalización quedó con arresto domiciliario nocturno.
Este miércoles, el artista urbano, Jere Klein, fue formalizado después de que lo detuvieran la tarde anterior por microtráfico de drogas, desatando un nuevo escándalo en su ya convulsionada carrera.
Según los antecedentes, el cantante enfrentó imputaciones por tráfico de drogas en pequeñas cantidades, además de manejar bajo los efectos de estupefacientes y sin portar licencia. Tras la audiencia, la voz detrás de "Chica Mala" terminó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, una medida que no dejó indiferente a nadie.
El artista, de apenas 19 años, fue sorprendido conduciendo por la comuna de Lo Prado, donde reconoció públicamente no tener licencia. Además, llevaba sustancias ilícitas en su ropa, varias dosis listas para su distribución y casi $2 millones en efectivo, un detalle que encendió las alarmas de los investigadores.
Mientras tanto, el matinal de Chilevisión, "Contigo en la Mañana", no dudó en exponer lo que estaba pasando detrás de cámaras. Jeremías Tobar —su nombre real— se habría mostrado agresivo con la prensa, incluso llegando a reírse mientras relataban los hechos, una actitud que incendió aún más la polémica.
Y como si fuera poco, este episodio no es aislado. Jere Klein ya había quedado bajo la lupa en septiembre, cuando fue vinculado a otra pesquisa por drogas durante un operativo que incluyó el allanamiento de 19 viviendas y terminó con 17 detenidos.
