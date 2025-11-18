Jere Klein fue detenido en Lo Prado por presunto microtráfico de drogas: conducía sin licencia

Jere Klein fue detenido este martes en la población Santa Anita de la comuna de Lo Prado, en la región Metropolitana, por presunto microtráfico de drogas.

El cantante urbano habría sido sorprendido en flagrancia por personal de Carabineros durante una fiscalización, según consigna Meganoticias.

De acuerdo a los efectivos, el artista nacional conducía su vehículo de alta gama de forma temeraria, por lo que se decidió practicarle un control.

Al ser fiscalizado, reconoció que no portaba licencia y fue sorprendido con sustancias ilícitas en sus ropas y otras dosificadas, además de casi $2 millones en efectivo.

El mayor Cristian Galaz Sepúlveda, comisario de la 44° Comisaría Lo Prado, detalló que "Carabineros aprovechan para controlar a estas personas, se sorprende el consumo de drogas en el lugar, se hace un control vehicular y de identidad, y se logra a través del registro de las vestimentas la incautación de distintos tipos de droga y plata".

Cabe señalar que en septiembre, Jere Klein estuvo involucrado en un operativo antidrogas que incluyó hallanamientos en 19 viviendas y más de 17 detenidos. En aquella ocasión la policía encontró en una propiedad del cantante una prensa que dio positivo a cocaína, aunque no se encontró droga en el lugar.

