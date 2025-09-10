Jere Klein es declarado "sujeto de interés" en el marco de investigación a banda narco

El OS7 de Carabineros declaró "sujeto de interés" al cantante urbano Jeremías Tobar (19), más conocido como Jere Klein, en el marco de la investigación a una banda dedicada al narcotráfico, la cual opera en la región Metropolitana.

En los allanamientos realizados el lunes, la policía encontró en la casa del artista en Chicureo, comuna de Colina, una prensa con rastros de cocaína.

Jere Klein está en Colombia y aún no hay orden de detención en su contra.

El artista tiene 11 millones de oyentes en Spotify y fue el chileno más escuchado en esa plataforma en 2023. Además, se presentó en las ediciones de 2024 y 2025 de Lollapalooza. Se indaga su relación con los 17 detenidos en este caso.

Durante los allanamientos a viviendas en Cerro Navia y Colina, la policía incautó pasta base, clorhidrato de cocaína, ketamina, dinero en efectivo, además de cinco armas de fuego, cargadores, munición y una prensa utilizada para la dosificación de drogas.

Este martes, 14 de los 17 detenidos fueron formalizados y seis ingresaron a prisión preventiva, además dos quedaron con firma mensual y arraigo nacional.

El resto de los individuos capturados quedó detenido en tránsito, mientras la Corte de Apelaciones de Santiago resuelve las medidas cautelares.

