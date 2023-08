Jennifer “Pincoya” Galvarini realizó una inesperada “fulminante” en “Gran Hermano”

La noche de este lunes, Chilevisión emitió un nuevo capítulo de su reality “Gran Hermano”, en la que se vivió la segunda nominación fulminante.

A solo minutos que Lucas Crespo abandonara el encierro, Jennifer “Pincoya” Galvarini se dirigió rápidamente hasta el confesionario donde realizó la especial nominación, la que envía de forma directa a un compañero a “Placa de Eliminación”, quien no podrá ser rescatado por el líder de la semana.

“Pensé que me iba por la retada que me mandaste, bien retada. Pero sí agradezco que la gente haya querido que me quede una semana más”, comenzó relatando la participante oriunda de la isla de Chiloé, debido al llamado de atención que recibió por su anterior conducta con Raimundo Cerda.

“Si no la hago me la van a hacer. Me gustaría hacer la fulminante y que esté en placa alguien que no ha estado”, explicó sobre sus motivos de tomar esta decisión.

“Lo hago porque sé que todos mis compañeros, que son de la pieza al frente, me van a hacer la fulminante y voy a estar toda la semana. Me gustaría que esté conmigo alguien más y que no esté salvada. Me gustaría que esté Skarleth, quiero que me acompañe”, sentenció.

