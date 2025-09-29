Jennifer Lopez rompe el silencio y se refiere a su divorcio con Ben Affleck: "Fue lo mejor que me pasó"

Desde que se confirmó su ruptura con Ben Affleck en julio de 2024, Jennifer Lopez había mantenido un bajo perfil respecto al tema.

Sin embargo, en una reciente entrevista con el medio estadounidense, CBS News Sunday Morning, la artista abordó por primera vez detalles personales sobre el fin de su relación con el actor.



"Fue lo mejor que me pasó porque me cambió. Me ayudó a crecer de una manera que lo necesitaba. Ser más consciente de mi misma. Soy una persona diferente ahora que el año pasado", señaló López.

Cabe recordar que Jennifer Lopez y Ben Affleck contrajeron matrimonio en 2022, tras retomar su relación dos décadas después de su primer compromiso. La boda, que generó gran cobertura mediática, incluyó dos celebraciones: una íntima en Las Vegas y otra más elaborada en Georgia.

No obstante, el vínculo terminó antes de cumplir los dos años, marcado por diferencias consideradas "irreconciliables".

En su reciente entrevista mencionada, Lopez también reconoció que, previo a la separación, vivió una etapa compleja. Mientras disfrutaba de uno de sus mejores momentos a nivel profesional, la convivencia con Affleck se tornó "bastante difícil".

Bajo esta misma línea, la artista se sinceró y señaló que al regresar a su hogar donde vivía con el actor, ya no era algo agradable.

PURANOTICIA