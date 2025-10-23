Jean Philippe Cretton tras falsos rumores de romance: "Puede ser una cosa social capaz. Como es de que un hombre de 40 años no puede estar solo"

Jean Philippe Cretton fue “emparejado” nada menos que con dos compañeras de trabajo en tan solo dos semanas, primero Carla Jara y luego Rayén Araya, en una seguidilla de rumores que él mismo calificó como absurdos.

Cretton, quien aprovechó su cuenta de Instagram para aclarar que no tiene pareja, y luego conversó con el programa Hay Que Decirlo de Canal 13, donde fue más allá: aseguró estar disfrutando plenamente su soltería y lanzó una crítica velada a la prensa de farándula, sugiriendo que existe una obsesión mediática por vincularlo con mujeres cada vez que aparece en público.

"Creo que puede ser una cosa social capaz. Como es de que un hombre de 40 años no puede estar solo. No sé...estoy tratando de darle una tesis al cuento", señaló el comunicador.

"Cuando algo es mentira, me molesta, me saca un poco. Por qué tengo que bancarme una mentira que como una pelotita de nieve se empieza a agrandar. Esa hue...me da lata", agregó.

"Dos (romances) en una semana es un ránking inédito. Ese no lo había tenido. Los rumores que van a salir van a ser siempre con compañeras de trabajo porque estoy siempre metido ahí", sentenció el animador.

