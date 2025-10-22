Jean Philippe Cretton pierde la paciencia por rumores que lo vinculan con supuestos romances: “Según estos hueo…”

El periodista Jean Philippe Cretton rompió el silencio frente a los insistentes rumores que lo vinculan sentimentalmente con distintas figuras del espectáculo.

¿Los nombres que suenan? Carla Jara y Rayén Araya, con quienes asegura tener solo una relación profesional, aunque el ruido no para en los portales de farándula.

Tras estas polémicas noticias que han estado circulando por el mundo del espectáculo nacional, Cretton decidió ponerle fin a los rumores y reírse de las especulaciones, donde con ironía señaló: "Acá, otra vez, con polola nueva".

"Es muy buena esa hueá del 'habría'... 'Jean Philippe habría encontrado el amor'... ¡Según estos hueones como por sexta vez!", agregó.

“Estoy soltero, hueon ¿Cómo más lo tengo que decir? ¡Estoy soltero! Miente, miente, que algo queda", se desahogó.

Cabe mencionar que en una reciente conversación con “Hay que decirlo” de Canal 13, Carla Jara señaló: "No tenemos nada y pobrecito que le estén colgando tantas minas".

Por otro lado, en una entrevista con Lun, Rayén Araya tuvo una respuesta menos tajante y aseguró que "hay una relación de profundo cariño, conversamos muchas cosas".

"Es verdad que cuando uno pasa muchas horas trabajando con la misma gente surgen otras relaciones, es algo que hemos visto en la TV y en la radio. Yo espero que no dejemos de ser lo que somos porque la pasamos bien, somos divertidos y tenemos complicidades que pueden dar pie a otras cosas", agregó Araya.

