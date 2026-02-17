Jean Philippe Cretton estaría estrenando romance y las redes estallan

Cecilia Gutiérrez mostró en Instagram cariñosos momentos del animador con Carolina, una profesora de gimnasio, dejando en suspenso si la relación es oficial.
Jean Philippe Cretton parece que no solo la rompe con su carrera, sino que también estaría viviendo un inesperado giro en su vida amorosa.
Tras varias presentaciones exitosas por todo Chile, el animador de televisión habría encontrado compañía y no con cualquier persona.
Así lo dio a entender Cecilia Gutiérrez a través de sus historias de Instagram. La Miss Bombastic de la Farándula subió a su red social una serie de imágenes donde se ve al animador de televisión y músico disfrutando de buenos y cariñosos momentos junto a una misteriosa mujer, un día después del Día del Amor.
La periodista deslizó que el periodista se estaría dando una nueva oportunidad en el amor junto a Carolina, una profesora de un gimnasio.
Hasta el momento, Jeanphi no se ha referido públicamente a la información que circula.
