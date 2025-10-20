Jean-Philippe Cretton aclara rumor sobre supuesto romance con Carla Jara: “Nos tenemos mucho cariño”

El nombre de Jean-Philippe Cretton vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, el conductor de Mi Nombre Es se refirió directamente a los insistentes comentarios que lo vinculan con Carla Jara, quien actualmente trabaja en el backstage del programa.

Todo partió cuando en Only Fama sacaron al baile los rumores que circulan en TVN y que apuntarían a un supuesto romance entre el periodista y la exMekano. Y claro, con ambos compartiendo set, las sospechas no tardaron en explotar en redes.

Frente a las especulaciones, el animador decidió enfrentar el tema y aclarar la sitaución, o al menos, intentarlo. Su reacción, como era de esperar, no pasó desapercibida.

Mientras tanto, el entorno televisivo también se pronunció. Pamela Díaz, expareja de Cretton, fue consultada al respecto y fiel a su estilo, respondió sin entrar en detalles: “No opino nada”, dijo.

Por su parte, Willy Sabor aportó su cuota de humor y buena onda, asegurando que el supuesto romance sería un acierto: “Bonita pareja, los dos bonitos, el hijo saldría como Brad Pitt”, lanzó entre risas.

“Estamos pololeando hace ya bastante tiempo”, respondió entre risas el comunicador.

Luego, a los segundos aclaró que “yo estoy soltero, feliz soltero. Con la Carlita tenemos una relación de larga data, trabajamos juntos, aquí mismo de hecho, hace ya como 15 años, no sé”.

“Así que nos tenemos mucho cariño mutuo”, cerró Cretton, descartando todo tipo de rumor.

