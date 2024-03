Jean Paul Pineda rompe el silencio y se refiere a la agresión en contra de Faloon Larraguibel

El futbolista Jean Paul Pineda rompió el silencio, tras haber sido detenido por violencia intrafamiliar en contra de su todavía esposa, Faloon Larraguibel, el día viernes 8 de marzo.

El ex Cobreloa, aseveró ante el programa de espectáculos “Que te lo digo” de Zona Latina que estudiará acciones legales, contra todas las personas que hayan dañado su imagen, durante los últimos días.

"Están tan errados, tan equivocados con lo que hablaron, y con muchas cosas que las que hoy hablaron, que ya con mi abogado estamos viendo la forma de interponer una demanda. Han sido tan morbosos y súper poco profesionales que de verdad tomaré acciones. Aprendan un poco de lo que hacen, y sean más empáticos con la desgracia o problemas", afirmó.

Por su parte, el conductor del espacio de farándula, Sergio Rojas, aseveró: "Que te digo compadre, uno no puede tomar todo lo que digan, todos tienen tejado de vidrio, y si no he hablado, y no hablaré, es porque el tiempo dirá todo".

"Lo que yo tenga que mejorar es para mí, no para ustedes, y lo que viví y tenga que vivir con la mamá de mis hijos, que siempre lo serán, son para mí y para ella", expresó el futbolista, quien reiteró, su disposición a llevar "las faltas de respeto ante la justicia".

El futbolista, aseveró que él también ha sido víctima de VIF, aunque no nombró directamente a Larraguibel como la persona que lo habría agredido: "Uno como hombre calla muchas cosas. ¿Si te digo que a mí me golpearon en ocasiones, me creerías? Difícil, porque uno no hace eso público, ni nada".

"Yo sé cómo ha sido todo y listo, espero que me perdone, yo la perdoné y perdono a todos, porque de eso se trata y obviamente poder aprender de todo", cerró.



PURANOTICIA