Jean Paul Pineda habló sobre su situación personal tras ser formalizado por violencia intrafamiliar: "El tema de mis hijos me tiene afectado"

El exfutbolista, Jean Paul Pineda, fue formalizado este lunes por un nuevo caso de violencia intrafamiliar, esta vez en contra de su actual pareja, Valentina Castro.

Tras la audiencia realizada en el Centro de Justicia, la Fiscalía lo imputó por los delitos de lesiones menos graves y amenazas, solicitando medidas cautelares mientras se desarrolla la investigación.

El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó arresto domiciliario total para el exdelantero, quien deberá permanecer en su residencia hasta que avance el proceso judicial.

A su salida del recinto judicial y escoltado por personal policial, Pineda fue abordado por medios de comunicación, entregando sus primeras declaraciones en medio de una creciente atención mediática sobre su situación legal.

"No tengo nada que hablar. Asumir los errores nomás, y nada más (...) Los errores que a veces uno comete en la vida", señaló a Plan Perfecto de Chilevisión.

Luego, Pineda no guardó silencio y aclaró que se encuentra atravesando problemas personales, específicamente por el tema de sus hijos, desde que se encuentra alejado de ellos.





"El tema de mis hijos me tiene afectado hace mucho tiempo. Demasiado", señaló.

"Ser fuerte y tratar de recuperar a mis hijos, nada más", cerró el exdeportista.

