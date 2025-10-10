Jean Paul Pineda rompe el silencio con polémico mensaje tras su formalización por violencia intrafamiliar: “Todos hemos caído alguna vez”

Tras ser formalizado por violencia contra su pareja hace una semana, el exfutbolista Jean Paul Pineda reapareció en sus redes sociales con un polémico mensaje.

En una historia de su cuenta de Instagram, la expareja de Faloon Larraguibel compartió un video donde se muestra jugando en un sube y baja.

En el registro, Pineda escribió: "Juzgar a quien tropieza, es olvidar que todos hemos caído alguna vez".

Recordemos que hace pocos días Jean Paul fue formalizado por lesiones y amenazas contra su pareja, Valentina Castro, quedando con arresto domiciliario total y prohibición de acercarse a ella.

Sin embargo, el fin de semana en Contigo en la Mañana de Chilevisión revelaron que la mujer fue vista ingresando nuevamente al departamento de Pineda, ocultando su identidad para evitar ser reconocida.

Según el programa, horas más tarde la situación se descontroló: gritos, música a todo volumen y un ambiente de tensión que terminó obligando a la intervención del padre del exdelantero.

El matinal además difundió un video en el que se ve al exfutbolista semidesnudo en el balcón y aparentemente bajo los efectos del alcohol, lo que confirmaría la gravedad del altercado ocurrido en su domicilio, pese a las restricciones judiciales que debía respetar.

