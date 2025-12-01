Jean Paul Pineda quedó con prohibición de acercarse a su expareja tras ser detenido por violación de morada

El exfutbolista Jean Paul Pineda vuelve a estar en el ojo del huracán. Tras ser detenido ayer domingo acusado de violación de morada, el jugador quedó formalizado y con un abanico de medidas cautelares que buscan limitar su movilidad y contacto con la víctima.

Pineda fue liberado, pero con restricciones claras, tales como, prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional, además de un plazo de investigación de 60 días. La detención ocurrió cerca del mediodía, luego de que vecinos alertaran a Carabineros por una fuerte discusión en el departamento de la pareja del exfutbolista.

El drama se intensificó cuando personal de seguridad municipal de San Bernardo acudió al llamado de la mujer, quien acusó que Pineda entró a la fuerza a su vivienda y se negaba a abandonar el departamento.

Este episodio suma un nuevo capítulo a la ya polémica vida de Pineda. Recordemos que el exjugador no es nuevo en problemas judiciales y ha sido procesado más de una vez por violencia intrafamiliar (VIF) y también protagonizó un accidente de tránsito mientras conducía en estado de ebriedad.

La mezcla de escándalos personales y judiciales mantiene al exfutbolista bajo la lupa mediática, mientras que sus seguidores siguen atentos a los detalles de esta nueva investigación.

PURANOTICIA