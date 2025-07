Jean Paul Pineda debuta en plataforma para adultos para poder pagar la pensión de sus hijos: "Se trata de un tema monetario"

El exfutbolista chileno, Jean Paul Pineda, debutó en el mundo de las plataformas para adultos, específicamente en Arsmate, y tal como lo señaló, todo para poder recuperar a sus hijos.

Según Pineda, no ve a sus tres niños desde febrero de este año, ya que no ha pagado la pensión de alimentos. Además, cabe recordar que el deportista fue formalizado en marzo del 2024, por violencia intrafamiliar contra su exesposa Faloon Larraguibel.

En una conversación con Las Últimas Noticias, Jean Paul afirmó que: “Sobre la violencia, yo admití mi error. Pero siempre he dicho que era algo mutuo. No soy una persona que agrede a los demás. Se juntaron muchas situaciones que mis hijos nunca debieron ver”.

Ahora, la figura pública llegó a la plataforma de Arsmate, mismo sitio donde debutó su expareja Faloon. Sin embargo, Pineda ya protagonizó su primera sesión de fotos hot.

“No se trata de una competencia, de otra manera lo hubiese abierto mucho antes. Se trata de un tema monetario”, reconoció Jean Paul.

Bajo esta misma línea, el futbolista aseguró que lo debe en pensión de alimentos es mucho más de lo que actualmente genera actualmente. Además, confesó que en su época de futbolista, no tomó buenas decisiones, por lo que su dinero desapareció.

“Me gustaba todo lo bonito, viajar a muchas partes. Uno vive una fantasía en el fútbol y si no te asesoras bien, inviertes, ese dinero se va”, señaló.

También, confesó que actualmente se encuentra viviendo con sus padres por su tema económico, donde además dijo que lamenta mucho no poder ver a sus hijos de 9, 8 y 7 años.

“Mientras trabajé pude cumplir con todo lo que era necesario para ellos. Ahora no me parece que me alejen de ellos al darle más importancia al tema monetario sobre el sentimental”, cerró Pineda.

