Jean Paul Olhaberry recorrerá Chile con “Infinito”, su espectáculo más ambicioso de escapismo

El reconocido mago e ilusionista Jean Paul Olhaberry emprende una gira nacional para presentar “Infinito”, su espectáculo más ambicioso hasta la fecha. La propuesta combina actos extremos de escapismo, ilusiones de gran formato y una puesta en escena que explora el riesgo, la concentración y la fuerza interior, ofreciendo una experiencia intensa y memorable para públicos de todas las edades.

Considerado el ilusionista latinoamericano más premiado a nivel mundial, Olhaberry ha sido destacado en los principales escenarios y festivales internacionales. En 2022, su carrera alcanzó un nuevo hito al ser elegido mejor escapista del mundo en Las Vegas, tras realizar un escape extremo que incluyó un récord de apnea.

“Infinito” fue concebido como un espectáculo de gran despliegue técnico y emocional, pensado especialmente para recintos de gran escala en regiones. La gira de verano contempla funciones en Puerto Montt, Viña del Mar, La Serena y Temuco, mientras que la presentación en Concepción será reprogramada debido a los recientes siniestros que han afectado a la región, con nueva fecha por confirmar.

A lo largo de su trayectoria, Jean Paul Olhaberry ha desarrollado un estilo propio que entiende la magia como un lenguaje simbólico, capaz de conectar al ser humano con la naturaleza, el espíritu y las tradiciones ancestrales. En los últimos años, su trabajo se ha expandido hacia intervenciones urbanas y performances de gran escala, dando origen a su concepto de geo-escapismo.

La gira es presentada por Caja Los Héroes, auspiciada por Bilz y Pap y producida por Tu Butaca. Las entradas ya están disponibles a través de passline.com.

FECHAS DE LA GIRA ''INFINITO''

Puerto Montt: 8 de febrero – Arena Puerto Montt

Viña del Mar: 12 de febrero – Sporting Club

La Serena: 14 de febrero – Coliseo Monumental

Temuco: 7 de marzo – Gimnasio UFRO

Concepción: nueva fecha por confirmar

