Javiera Rojas, hermana de Pablo Chill-E, apuesta a brillar sola en Miss Chile

Prepárense, porque la familia Pablo Chill-E vuelve a estar en la primera línea, pero esta vez con una protagonista inesperada: Javiera Rojas, su hermana menor, se lanza con todo al Miss Chile y promete brillar más allá del apellido.

Con apenas 19 años, maquilladora, del barrio y “buenamoza” —como ella misma se describe— Javiera ya comienza a hacerse un nombre propio. La joven, que no es nueva frente a las cámaras, sorprendió durante el último Festival de Viña cuando entregó la Gaviota a su hermano, pero ahora quiere ser el centro de todas las miradas. “Mi familia nunca pensó que iba a entrar a un certamen de belleza, pero están felices y su apoyo está muy presente en el día a día”, confesó a LUN.

La representante de Maipú lleva tres meses de preparación intensa: pasarela, oratoria, entrenamiento físico y hasta trabajo en salud mental. Porque si algo tiene claro, es que la fama y los escenarios no se manejan solo con belleza.

“Hace muchos años tuve sesiones con un psicólogo cuando mi hermano comenzó con su exposición (por su carrera musical). Después dejé de ir y ahora volví por el certamen. Siento que es muy importante estar preparada para los escenarios (de la gente)”, contó la joven.

Y es que esta vez, el foco no será su hermano. “Por ejemplo, en el Festival, cuando entregué la Gaviota a mi hermano, no estuve tan nerviosa como pensé, pero fue porque en realidad estaba observando a mi hermano, él era el foco. Ahora es al revés: los comentarios van a ser hacia mí. Es muy importante la salud mental”, agregó Javiera, anticipando que detrás de la pasarela habrá estrategia, preparación y mucha personalidad.

Cabe mencionar que el próximo 26 de abril se sabrán los resultados de este prestigioso certamen.

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