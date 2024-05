Javiera Mena y chascarro con Alejandro Sanz en Viña 2016: "El telepromter se quedó parado justo en la parte que me equivoqué"

Pese a tener una exitosa carrera musical, Javiera Mena es recordada por el grueso de los chilenos por su bochornosa presentación con Alejandro Sanz en el Festival de Viña del Mar 2016.

Cabe recordar que a la artista nacional olvidó la letra de «Corazón Partío», uno de los emblemas del músico español, quien gentilmente le ofreció subir a cantar con él.

Durante el programa «Sin Editar», la chilena señaló que "no dimensioné en ese momento lo que significaba cantar una canción, entre todas las actividades que te ponen como jurado. Tampoco me voy a justificar porque me equivoqué".

De igual forma, explicó que no pudo ensayar previo al show de Sanz, aunque sí reconoció que fue a la prueba de sonido: "Canté la canción una vez y ahí la cante bien, me sentí cómoda", dijo.

Pero cuando llegó el momento de subir al escenario, con el Monstruo al frente, Mena indicó que el telepromter "se quedó parado justo en la parte que me equivoqué".

"Yo me sabía la canción igual porque la estudié mucho, porque no me quería equivocar. Estuve hasta altas horas de la madrugada aprendiéndomela", agregó.

También expuso que "no recuerdo bien lo que pasó, pero intenté engancharme. Intenté hacer como que me la sabía un poco, y fue peor".

"Me bajé del escenario y dije: 'no se notó, pasó piola'. Pero abrí Twitter y tenía 35 mil notificaciones", sentenció, junto a confesra que tuvo que ir a terapia después.

