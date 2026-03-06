Javiera Contador se recupera tras exitosa cirugía por cáncer de tiroides: su esposo entrega alentadora actualización

La actriz y comediante chilena Javiera Contador se encuentra en proceso de recuperación luego de someterse a una cirugía para extirpar un tumor tras ser diagnosticada con cáncer de tiroides a finales de 2025.

La intervención quirúrgica se realizó el pasado 5 de marzo en la Clínica Alemana. Horas antes de ingresar al quirófano, la actriz compartió en su cuenta de Instagram algunos momentos previos a la operación, donde se le veía acompañada por su esposo, el cineasta Diego Rougier.

Durante la jornada de este viernes, Rougier confirmó que la cirugía fue exitosa y que la actriz se encuentra en buen estado, iniciando su proceso de recuperación. El director también difundió breves registros grabados minutos después de la intervención, en los que se aprecia a Contador recostada mientras despierta de la anestesia.

“Estoy dormida, supongo que estuvo bien, no sé. No tengo recuerdos de haber soñado”, comentó la actriz en uno de los videos, aún recuperándose tras la operación.

En otro registro compartido por su esposo, Contador volvió a dirigirse a la cámara con evidente alivio tras la intervención: “Pero salimos”, expresó, dando a entender que el procedimiento había concluido sin complicaciones.

Finalmente, Rougier agradeció las múltiples muestras de apoyo recibidas durante las últimas horas por parte de cercanos y seguidores de la actriz. “Gracias a todos por el cariño y la preocupación, estamos bien, salimos. Javi con un poco de sueño tal vez”, señaló.

Con este mensaje, la actriz da un importante paso en su recuperación y mantiene informados a sus seguidores sobre su estado de salud tras enfrentar esta compleja etapa.