Javiera Contador realizó sentido mea culpa tras su paso en Viña 2024: “Fui incapaz”

La edición número 63 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar concluyó la noche de este viernes tras exitosas jornadas y variadas presentaciones sobre el escenario de la Quinta Vergara.

Sin embargo, el “monstruo” cobró una víctima: la comediante Javiera Contador, quien no logró conquistar al público de la Ciudad Jardín.

Lo anterior, ya que la actriz fue la carta del humor de la segunda noche del certamen viñamarino, justo después de la aclamada presentación del tenor italiano Andrea Bocelli, donde recibió los abucheos de los asistentes.

Ahora, luego de casi una semana del complejo momento, la intérprete de la serie de humor de Mega “Casado con Hijos” realizó una extensa declaración en sus redes sociales, donde entregó sus impresiones. “Lo primero que quiero agradecer son las infinitas demostraciones de amor y apañe en todas sus formas y expresiones. Lo agradezco porque sé que es un cariño incondicional. Yo, más que nadie, tengo claro que mi presentación en Viña no fue buena”, comenzó señalando en una publicación en su cuenta personal de Instagram.

Luego de refirió a la compleja semana que vivió antes de asistir a Viña , cuando no fue bien recibida en el Festival de Coihueco. “Los medios se ensañaron a partir de un episodio y eso me afectó. Obviamente, uno entiende que son las reglas del juego y que el escenario es el escenario donde uno puede demostrar trabajo (...) Yo, honestamente, fui incapaz”, continuó Contador.

Sobre su situación en Viña 2024, la actriz reveló que “tener que entrar al escenario con una situación totalmente desbordada que nadie sabía cómo calmar, con una Quinta muy enojada, me descolocó totalmente. No hice mi rutina. ¡Apenas unas partes inconexas, sin gracia, sin mucho sentido (y al comienzo sin agua!!)”.

A raíz de esto, aseguró que “comprendí que yo no puedo hacer humor en esas condiciones. Simplemente no puedo. Y no lo digo para echarle la culpa al resto. Al contrario, asumo y reconozco que yo no tengo esa capacidad. Nunca voy a ser graciosa en esas circunstancias. (Y no es por falta de compromiso. Yo les prometo que di la vida en el intento)”.

“Los que estuvieron ahí saben que la situación era insostenible. Lo siento en el alma. Sin duda se merecen un mejor show y yo mejores condiciones para brindarlo”, continuó, para luego felicitar a los demás humoristas que fueron parte de la edición número 63 del certamen viñamarino.

