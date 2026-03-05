Javiera Contador entra a pabellón para enfrentar su cáncer: el mensaje que impactó a sus seguidores

Un momento decisivo atraviesa la actriz y comediante Javiera Contador (51). Tras meses hablando abiertamente de su diagnóstico de cáncer de tiroides, este jueves finalmente llegó el día de la operación para extirpar el tumor, y la propia artista decidió contarlo en redes sociales con una publicación que rápidamente generó una ola de mensajes de apoyo.

Desde la clínica y ya preparada para ingresar al quirófano, la ex protagonista de Casado con Hijos subió una fotografía acostada en la camilla, fiel a su estilo directo y sin dramatizar la situación.

"Llegó el día!! En un ratito entro a pabellón. Ya me pusieron las pantys sexies antitrombosis. Se va el huevito tumor (grande igual) y con eso ojala que también se vaya el cáncer de tiroides. Gracias por la buena energía, los buenos deseos, los datos, y todo el amorcito. Que se les multiplique. Nos belmont prontito", escribió en su cuenta de Instagram.

El diagnóstico de la actriz salió a la luz a fines de 2025, cuando lo reveló en el primer episodio del podcast “Demasiada Información”, espacio que conduce junto a la cocinera Virginia Demaria. En ese capítulo sorprendió a los auditores al hablar del tema con franqueza e incluso con humor.

"Es un cáncer amigable. Tengo cáncer a la tiroides. Le puede pasar a cualquier persona. De verdad es súper frecuente, tiene buen pronóstico, hay sobrevida de 100%, pero igual hay que someterse a la operación. Tengo un huevito acá", dijo entonces mientras señalaba su cuello.

Pese a mantener un tono optimista, Contador también explicó que la intervención no está exenta de riesgos, especialmente para alguien cuya voz es parte fundamental de su carrera.

"Siempre hay riesgo en estas operaciones que te toque la cuerda vocal; pero hoy tuve reunión con el equipo médico y son unos bacanes", expresó en aquella conversación.

Según contó en el mismo espacio, los médicos incluso evaluaban una alternativa quirúrgica menos invasiva si todo avanzaba de forma favorable.

"Me dijeron que me van a someter a comité. Y si me va bien, no me queda tampoco el tajo en el cuello, sino que se van a meter por detrás de la oreja", aseguró.

La comediante también reconoció que el diagnóstico llegó en un momento especialmente intenso de su vida, marcado por proyectos laborales y un cierre de año agitado.

"Ha sido un fin de 2025 intenso, porque la palabra siempre asusta... La vida siempre continúa. Yo me voy a operar, en el transcurso de esto (este podcast)", comentó en ese entonces.

