Javiera Contador anuncia diagnóstico de cáncer de tiroides y se prepara para una cirugía

Javiera Contador, de 51 años, reveló que fue diagnosticada con cáncer de tiroides y que deberá someterse a una cirugía próximamente. La noticia fue dada a conocer en el primer capítulo de su nuevo podcast Demasiada información, proyecto que comparte con la chef y comunicadora Virginia Demaría.

Según adelantaron, la humorista abordará su diagnóstico en el programa, detallando que se trata de una enfermedad que se encuentra “bien controlada”, pero que de igual manera requiere una intervención quirúrgica en los próximos meses.

El podcast Demasiada información se estrena este jueves a las 21:00 horas a través del canal de YouTube de Emisor Podcasting, además de Spotify y la plataforma Emisorpodcasting.com. En el espacio, ambas conductoras conversarán sobre temas personales, familiares y profesionales, abordando tanto momentos complejos como aspectos más cotidianos de sus vidas.

En el mismo episodio, Virginia Demaría se referirá a la reciente muerte de su hermana Gabriela, quien falleció a los 54 años producto de un infarto, poco antes de Navidad.

Sobre el proyecto, Demaría señaló que se trata de un trabajo esperado entre amigas, mientras que Contador destacó la naturalidad y profundidad de sus conversaciones, elementos que, según ambas, dan sentido al formato del podcast.

