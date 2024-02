Javiera Contador aborda las críticas y asegura que su presentación en Viña 2024 tiene la intención de llevar: “Un poco de alegría”

Este lunes se presentará la comediante nacional Javiera Contador en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2024, la cual no se viene fácil, debido a que hace unos días recibió las pifias en el certamen de Coihueco.

Sobre eso, la actriz aseguró que "No funcione una pega siempre es malo. A todos les va a pasar en sus respectivos trabajos, pero eso para mí no define años de trabajos, no define la cantidad de shows que se hacen y es un mal paso y por lo tanto hay que salir a jugar con más ganas, con más fuerzas y ver nuevas estrategias", comentó.

Por otra parte, comentó que esto es un aprendizaje, y que le sirve para mejorar la rutina: "Uno va ajustando no solamente porque uno tenga ese mal día, si no que en general uno va ajustando siempre, con los buenos días también, porque la rutina de uno igual es flexible porque uno necesita ir acomodando y también sintiendo al público, entonces siempre hay ajustes, pero no solamente por ese episodio puntual".

Sobre el contexto que vive la Ciudad Jardín, por los incendios y damnificados, la comediante aseguró que su intención es "Llevarles un minuto de alegría. Este festival se hace en un momento difícil para la región. Es un momento doloroso. No es la fiesta, porque la gente está pasándolo pésimo. Pero sí queremos llevarle un ratito de alegría, queremos seguir colaborando", indicó.

