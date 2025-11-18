Jason Mraz confirma su regreso a Chile tras más de una década: "Un verdadero privilegio"

Jason Mraz vuelve a encender a sus fans chilenos con una noticia que muchos ya habían dado por imposible. El cantante estadounidense regresa al país después de más de diez años con su “Return to South America Tour”.

El también guitarrista, dueño de hits que marcaron una época, aterrizará en el Teatro Caupolicán el 25 de febrero de 2026, prometiendo un show que hará vibrar a todos los nostálgicos. El propio artista expresó su entusiasmo por esta vuelta largamente esperada: "Es una alegría y un verdadero privilegio volver a Sudamérica y México después de tantos años", afirmó la voz detrás de I'm Yours y Lucky.

Pero eso no fue todo, ya que Mraz también envió un mensaje directo a quienes lo han esperado por tanto tiempo: "Mis fans de estas regiones siempre han compartido sus corazones y sus voces con tanta pasión. ¡He escuchado y aceptado su invitación para volver! Me siento profundamente honrado de poder llevarles mi música de nuevo y celebrar nuestras vidas juntos una vez más".

ENTRADAS

En relación a los tickets, estos estarán disponibles en Puntoticket.cl desde el martes 25 de noviembre a las 11:00 horas, con una preventa exclusiva para clientes del banco auspiciador.

Para quienes queden fuera de esa instancia, la venta general abrirá el jueves 27 de noviembre a las 11:01 horas, a través del mismo sistema.

