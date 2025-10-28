Jaime Vadell se despide de Héctor Noguera y recuerda sus últimos días en el teatro: “Se va una persona muy importante”

El actor Jaime Vadell no ocultó su profunda tristeza al referirse a la partida de su querido amigo y colega Héctor Noguera, quien falleció este martes a los 88 años.

Durante una emotiva conversación con el matinal “Tu Día”, Vadell se mostró visiblemente afectado por la noticia que ha conmovido al mundo artístico y al país entero.

Con voz entrecortada, recordó los últimos momentos y el delicado estado de salud de quien fuera su compañero de tantas obras y escenarios, destacando el enorme cariño y admiración que siempre sintió por él.

“Yo lo conocí de potrillo y yo era potrillo también. Estoy conmocionado por esta noticia, no puedo creer, se va una persona muy importante por su personalidad, por su aporte al teatro, a la televisión y a la cultura en general”, expresó Vadell.

“Era un hombre con una disciplina y a la vez era un tipo muy amable, era muy disciplinado y disciplinante”, agregó el intérprete.

Bajo esta misma línea, Jaime recordó la obra en que trabajó junto a Noguera, “No me deje hablando solo”, y confesó que se dio cuenta de las complicaciones de salud que enfrentaba el actor.

“En la última función, que fue en el (Teatro) Nescafé de las Artes, estaba muy mal. No es que estuviera pálido, estaba con un color muy (raro). Estaba muy mal y se sentía pésimo. Terminó la función y se fue muy mal”, reveló Vadell.

“Yo creo que fue, en teatro, lo último que hizo”, mencionó el actor.

“Es una pérdida gigantesca para el teatro, para el país, para los amigos y todo el mundo, porque un tipo divertidísimo, muy concentrado, su pensamiento era muy cálido”, sentenció Vadell.

“Esta enfermedad lo tomó por sorpresa, no estaba anunciada. Fue muy traidora la enfermedad esta”, agregó.

Finalmente, tras ser consultado sobre cómo cree que será recordado Tito, Jaime aseguró: “Como un monstruo del teatro, de la televisión y del cine también”.

PURANOTICIA