Jaime Gazmuri debuta como presidente de TVN con férrea defensa a su nombramiento

En un punto de prensa desde La Moneda, la ministra vocera Camila Vallejo presentó oficialmente a Jaime Gazmuri como nuevo presidente del directorio de Televisión Nacional (TVN), tras la salida de Francisco Vidal. El nombramiento, anunciado el día anterior por el Presidente Gabriel Boric, generó cuestionamientos desde la oposición.

Vallejo abordó los reparos destacando el respaldo institucional a Gazmuri: “Don Jaime cuenta con una vasta trayectoria que ha sido reconocida ampliamente, de hecho, venimos de una reunión con miembros del directorio de Televisión Nacional, todos y cada uno valoró muy explícitamente y agradeció el nombramiento de don Jaime Gazmuri”.

La ministra detalló su experiencia: “No solamente don Jaime Gazmuri ha sido embajador por parte de Chile en Venezuela, también lo fue en Brasil, fue miembro del directorio de Televisión Nacional durante el 2019, fue también miembro del Consejo Nacional de Televisión entre el 2011 y el 2013, fue miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue ministro del Tribunal Calificador de Elecciones, fue senador de la región del Maule y tiene también no solamente una experiencia en relación a los medios de comunicación, sino que también una vasta experiencia en el sector público”.

Vallejo también valoró el desempeño financiero del canal: “Televisión Nacional hace muy poquito presentó su último informe financiero y nosotros queremos valorar el esfuerzo que ha hecho la administración actual del canal por reducir en un 30% las pérdidas”.

Gazmuri tomó la palabra para expresar su visión: “Mi compromiso con esta empresa viene de lejos y asumo con mucho entusiasmo la dirección del Consejo en un momento particularmente complejo, no para la televisión pública, sino que en general para lo que se llama la industria televisiva”.

Respecto a las críticas, fue claro: “No es mi función polemizar con los dirigentes políticos del país, ni de la oposición. Mi misión es garantizar que todos tengan el acceso debido a un canal de informativo plural”.

Y añadió: “La valoración de mis méritos no le corresponde al público y en este caso al Presidente que me ha designado”.

Vallejo concluyó reafirmando el respaldo transversal: “La valoración de sus méritos se expresó ampliamente en todos los miembros del directorio del canal que son de distintos signos políticos”.

PURANOTICIA