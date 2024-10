Ivette Vergara tras salir de TVN: "Me duele que las mujeres no tengamos oportunidades"

Luego de la salida de Ivette Vergara de Televisón Nacional de Chile (TVN) tras dos años de contrato en la estación, la periodista se refirió a este hecho.

Si bien, desde TVN indican que no habían proyectos para la comunicadora, motivo por el cual decidieron no renovarle el contrato.

No obstante, ahora fue el turno de hablar de Vergara, quien en entrevista con El Mercurio manifestó su molestia por lo ocurrido.

"No me sorprendió que no me renovaran el contrato, lo que me dolió fue la forma en que todo esto pasó", señaló la periodista.

También sostuvo que "llegué con una administración que me recibió con los brazos abiertos, que me dijo ‘Ivette, te necesitamos’ tras la salida de Karen Doggenweiler; y me voy con una que ni siquiera me dejó terminar mi contrato en pantalla".

De igual forma indicó que "lo que hoy me duele es que las mujeres no tengamos oportunidades, que sea tan poco relevante la presencia femenina en TVN, que no les haya importado dejar sin mujer al Área Deportiva y a Prensa Deportes. Eso en un canal público no es menor".

“Cuando yo escucho a este Gobierno hablar de equidad de género y la propia directora ejecutiva llega al canal hablando de equidad de género, pero la estación pública no tiene mujeres o tiene una participación casi nula en deportes o en los estelares, ¿de qué estamos hablando? En TVN hay una incoherencia tremenda”, añadió.

Vergara señaló además que incluso se ofreció para tener una sección en el matinal, para ser jurado en «Mi Nombre Es» o incluso dedicarse sólo al área deportiva, pero que el canal no quiso incluirla en ningún espacio. "No me querían no más", dijo.

"Puedo ser del agrado o no de los ejecutivos, pero las formas importan", añadió.

Finalmente expuso que "siempre tuve mi mejor voluntad para tratar de aportar y no me sentí escuchada. Me voy de un canal que siento que no me valoró".

PURANOTICIA