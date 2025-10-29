Ivette Vergara preocupa a sus seguidores tras aparecer en la clínica y revelar inesperada lesión

Ivette Vergara encendió las alarmas en redes sociales luego de publicar una serie de imágenes que dejaron a más de uno con el corazón apretado.

La periodista compartió una historia en Instagram donde se le veía llena de energía en una cancha de voleibol, deseándole una “excelente semana” a sus seguidores. Pero la tranquilidad duró poco.

Horas más tarde, Ivette sorprendió al mostrar una nueva postal desde la clínica: recostada en una camilla, con bata azul y una aguja en el brazo.

“Así no más”, escribió Vergara, dejando a todos preguntándose qué había pasado.

Horas después, la comunicadora publicó otra imagen, esta vez con una muñequera ortopédica, confirmando que sufrió una dolorosa lesión en su muñeca que la obligará a seguir un tratamiento médico.

“Antiinflamatorios, kine, descanso deportivo (ésta está difícil)”, señaló.

A pesar de todo, la exconductora del Buenos Días a Todos no se dejó vencer: fiel a su estilo profesional, se presentó igual en el noticiero TV+ Informa, donde apareció al aire luciendo la férula que protegerá su brazo durante su recuperación.

PURANOTICIA