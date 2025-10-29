Ivette Vergara preocupa a sus seguidores tras aparecer en la clínica y revelar inesperada lesión

La periodista encendió las alarmas entre sus seguidores tras compartir impactantes imágenes en una camilla.
Ivette Vergara encendió las alarmas en redes sociales luego de publicar una serie de imágenes que dejaron a más de uno con el corazón apretado.
La periodista compartió una historia en Instagram donde se le veía llena de energía en una cancha de voleibol, deseándole una “excelente semana” a sus seguidores. Pero la tranquilidad duró poco.
Horas más tarde, Ivette sorprendió al mostrar una nueva postal desde la clínica: recostada en una camilla, con bata azul y una aguja en el brazo.
“Así no más”, escribió Vergara, dejando a todos preguntándose qué había pasado.
Horas después, la comunicadora publicó otra imagen, esta vez con una muñequera ortopédica, confirmando que sufrió una dolorosa lesión en su muñeca que la obligará a seguir un tratamiento médico.
“Antiinflamatorios, kine, descanso deportivo (ésta está difícil)”, señaló.
A pesar de todo, la exconductora del Buenos Días a Todos no se dejó vencer: fiel a su estilo profesional, se presentó igual en el noticiero TV+ Informa, donde apareció al aire luciendo la férula que protegerá su brazo durante su recuperación.
