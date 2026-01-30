Ivette Vergara desmiente cobro millonario por supuesto evento benéfico en Coihueco

Ivette Vergara salió al paso de una información que se viralizó en redes sociales y que aseguraba que habría cobrado más de 11 millones de pesos por animar un evento benéfico en la comuna de Coihueco, en la región de Ñuble. La animadora calificó la acusación como falsa y aseguró que se ha atentado contra su dignidad.

La polémica se originó a partir de una publicación de la cuenta de Instagram Emergencias Talca, donde se detallaban los supuestos pagos a los artistas del Festival Coihueco y sus Raíces Criollas, certamen que este año invitó al público a llevar donaciones debido a la emergencia por los incendios forestales en el sur del país.

En conversación con La Cuarta, la conductora de TV+ aclaró que el evento no es un espectáculo benéfico, sino un festival criollo gratuito que se realiza desde hace más de 20 años. “La cifra que publicaron es falsa, ni remotamente llego a eso”, afirmó, agregando que su contratación se cerró en noviembre del año pasado, antes de la actual contingencia.

Vergara también apuntó a una eventual intencionalidad política detrás de la difusión de la información, la cual además cuestiona el financiamiento del evento y la gestión del alcalde de Coihueco, Wilson Palma. “Se está atentando contra la dignidad de una persona”, sostuvo, recalcando que jamás ha cobrado por participar en actividades solidarias.

Asimismo, criticó el poco rigor con que se replicó la noticia, asegurando que casi nadie la contactó para verificar los datos, incluso luego de que el contenido fuera compartido por el influencer Danilo 21. “Me molesta el poco profesionalismo, nadie pregunta”, expresó.

Finalmente, Ivette Vergara fue enfática en el impacto personal de la acusación: “Me duele que digan que me estoy aprovechando del dolor de las personas y que estoy cobrando por un evento benéfico, algo que no he hecho nunca”.

